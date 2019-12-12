وردنا الان من الكويت : اعتداء مفاجئ على رئيس مجلس الأمة الكويتي داخل مقبرة (تفاصيل عاجلة وصادمة)"

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عدن - ياسمين التهامي - مذيعة الجزيرة غادة عويس تفاجئ الجميع لأول مرة .. وتصعق حكام دولة عربية وتصرخ بقوة "انتم حثالة ..لعنة الله عليكم واحداً واحداً يا أشباه رجال .الأمم المتحدة تباغت الملك سلمان وولي عهده وتصعقهم بهذا البيان الكارثي الذي جعل المرشد الايراني وزعيم الحوثيين يطيرون فرحا الحوثي : يغلق الاف الشبكات و يحدد سرعة الانترنت خوفا من ثورة شعبية خلال الساعات القادمة الميسري من سلطنة عمان يقصم ظهر عيدروي الزبيدي ويقهر الاماراتيين ويثلج صدر الرئيس هادي بخطوة مفاجئة لم تخطر على بال احد

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