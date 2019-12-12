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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذمار.. مليشيا الحوثي تحاصر مصاقرة الحداء عقب اشتباكات مع القبائل الخميس 12 ديسمبر 2019 الخليج 365 - ذمار اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم بين مليشيا الحوثي ومسلحين قبليين في مديرية الحدا بمحافظة ذمار.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن حملة عسكرية مكونة من ثلاثة أطقم على متنها مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي، داهمت قرية المصاقرة بحثا عن أحد ضباط الجيش ويدعى عبدالله محمد المصقري. وأضافت أن المسلحين الحوثيين أطلقوا النار بشكل عشوائي أثناء عملية مداهمة منزل المصقري وأصابوا والده. وأكدت المصادر اندلاع اشتباكات بين أبناء المصاقرة والحملة الحوثية عقب عملية المداهمة.. مشيرة إلى قيام المليشيا بحصار القرية في الوقت الذي تواصل حشد مزيد من مسلحيها إلى المنطقة.

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