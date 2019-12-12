شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يعلنون إسقاط طائرة استطلاعية ثانية خلال 24 ساعة تابعة لقوات للتحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : كيف يتم ابتزاز الفتيات في اليمن والايقاع بهن عبر شبكة مواقع التواصل نحو طريق الرذيلة .. قصص ومشاهد صادمة القيادي المتحوث : فارس الحباري يبدأ الخروج من عبائة الحوثي ويهاجم المسيرة ويكشف خلافه مع أبوعلي الحاكم ماذا يحدث : الحوثيون يتقدمون ويسيطرون على أخطر المواقع في تعز وقتربون من قطع طريق عدن واتهامات لهذا القائد بالخيانة والتسليم (تفاصيل صادمة) واخيرا بعد الصمت والتخفي : الحوثي يفاجئ الجميع ويعترف بمقتل القيادي الأبرز هبرة"بهذه العملية

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