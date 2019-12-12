محافظ شبوة: الإمارات توزع أسلحة نوعية للمليشيات وتهدد الجيش بالطيران (وثيقة)

قدّم محافظ شبوه، محمد صالح بن عديو، الأربعاء، شكوى رسمية، إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد الإعلى للقوات المسلحة، متهما فيها الإمارات بتوزيع اسلحة نوعية للمليشيات التي تهاجم الجيش والأمن بالمحافظة.

وأشار المحافظ في الوثيقة التي حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منها، إلى تلقيه الأربعاء، "بلاغ، من القوات السعودية الموجودة في مطار عتق، بطلب تسهيل مرور قوة إماراتية من منشأة بلحاف إلى معسكر العلم".

وأوضح المحافظ، أنه "تم إبلاغ النقاط التابعة للجيش والأمن بتسهيل مرورهم كالعادة". لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي كل 15 يوم".

وأضاف: "تفاجئنا صباح هذا اليوم، وأثناء سير القوة بالخط العام، أن هناك طيران أباتشي يحلق فوق القوة الإماراتية، وإذا وصل إلى مواقع الجيش والأمن المنتشرة على الخط العام يفتح حاجز الصوت، ويدنو كثيرا في اتجاه مواقع الجيش والأمن".

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واعتبر المحافظ في شكواه المقدمة إلى الرئيس هادي، بأن "ما قامت به الإمارات ظاهرة استفزازية، تقوم بها القوات الإماراتية". مؤكدا أن "هناك نية جديدة لدى القوات الإماراتية باستهداف الجيش والأمن، لولا إننا وجهنا بصرامة لعدم الإنجرار إلى ما يتم التخطيط له من قبل القوات الإماراتية".

وأكد، "أن القوات والمدرعات الإماراتية والآليات، ترفض التوقف في نقاط التفتيش وتقوم بمسح المطبات بسرعة جنوبية، مستهترين بأبطال الجيش والأمن، إضافة إلى استفزاز الطيران الأباتشي".

وأشار إلى "أن المعسكر الذي يتم تبديل طاقمه كل 15 يوما، يستخدم لتمرير الأسلحة من قبل الإمارات إلى هذا المعسكر، لتوزيعها على مليشيات تهاجم قوات الأمن والجيش، ما بين لحظة وأخرى، وليس له أي مهام أخرى مع الأسف الشديد". بحسب الرسالة.



وكانت الإمارات قد قصفت قوات الجيش الوطني في محافظة أبين، في الـ 30 من أغسطس الماضي، مخلّفة أكثر من 300 قتيل وجريح، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في حينه.

