محافظ شبوة: وفرنا أجهزة وأسرّة إضافية لوحدة غسيل الكلى بالمحافظة 

قال محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، إن السلطة المحلية وفّرت جهازي غسيل كلى، إضافة إلى توفير 6 أسرّة لوحدة الغسيل بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 56000 دولار.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، اليوم الأربعاء، لمركز غسيل الكلى بمدينة عتق؛ للإطلاع على أوضاع وأهم احتياجات المركز ومتطلباته. بحسب ما نشره المحافظ في صفحته على "الفيس بوك".

وأوضح بن عديو أن هذه الزيارة والدعم تهدف للمساهمة في التخفيف من معاناة وآلام مرضى الفشل الكلوي بالمحافظة.

ويعاني مرضى الفشل الكلوي في اليمن من أوضاع إنسانية صعبة؛ نتيجة تزايد أعداد المرضى، وعدم توفر الأجهزة والمحاليل الكافية لتغطية احتياجات المرضى.

وأدت الحرب التي تشهدها اليمن منذ انقلاب الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014 إلى تدمير القطاع الصحي، حيث باتت 45 % من المرافق والمنشآت الصحية في اليمن معطلة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.