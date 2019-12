بالفيديو..“شاهد” ردة فعل مذيعة حسناء تعرضت للضرب على "مؤخرتها" من قبل شاب “قليل حياء” خلال تغطيتها حدث هام

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثار موقع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل التواصل، جدلاً واسعاً، بعدما أظهر متسابقاً وهو يتحرش المتسابقين بمذيعة كانت تغطي ماراثون في مدينة سافانا، بولاية جورجينا الأمريكية.

وأثناء عمل المذيعة أليكس بوزارجيان وتغطيتها المباشرة للماراثون، قام أحد المتسابقين بضربها على مؤخرتها، فتوقفت عن الحديث للحظات من الصدمة، قبل أن تتمالك نفسها وتتابع التغطية الصحفية.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo

ورغم عدم ردها على التحرش مباشرة أثناء عملها، قامت بوزارجيان بعد انتهاء السباق بتوجيه رسالة للمتحرش عبر صفحتها الرسمية في “تويتر”، كتبت فيها: “إلى الرجل الذي تحرش بي أثناء عملي صباحا، لقد اعتديت علي وأحرجتني. لا ينبغي أن تتحمل النساء هذا الشيء (التحرش) لا في العمل ولا في أي مكان آخر”.

ولاقت تغريدة بوزارجيان رواجا كبيرا، حيث تم إعادة نشر التغريدة 195 ألف مرة، وحصلت على 730 ألف إعجاب، وتلقت المذيعة عددا هائلا من رسائل الدعم.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better.

