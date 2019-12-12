شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن داعية يرمي امرأة بحذاءه في السعودية لانها كشفت وجهها في مكان عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لواعظ يعتدي على امرأة تسير في شارع عام بالمملكة. وأظهر الفيديو الواعظ وهو يقف في منتصف الطريق ، ويقول أن أي امرأة تكشف وجهها ويراه الرجل في “زانية” بحسب وصفه.

وأشار الواعظ إلى امرأة تسير في الشارع بينما هو يتحدث ، وقال هذه المرأة التي تمشي أمامن زانية ، ثم خلع حذائه وقذفها به ، وسمع من خلال الفيديو صراخ الفتيات وهن يصورن الفيديو....شاهد : جديد الخليج 365: Advertisements

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