ننشر بيان تفصيلي لحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعه غدا الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

ننشر بيان تفاصيلي حالة عدم الاستقرار المتوقعه غدا الخميس - باذن الله - وهي كالتالي :



حيث متوقع تشكل حالة عدم استقرار في الاحوال الجويه نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز علي جزيرة قبرص .

اولا الامطار

وتبداء حالة عدم الاستقرار خلال الساعات الاولي من يوم الخميس حيث من المتوقع ان تتعرض غرب البلاد لسقوط الامطار الغزيره والرعديه المناطق المعينه ( السلوم - مرسي مطروح - براني - الضبعه )

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مع الصباح الباكر متوقع ان تتعرض ( الاسكندريه - البحيره - كفر الشيخ - المنوفيه - مدينة 6 اكتوبر - الجيزه - القاهره - طنطا - الشرقيه - القليوبيه - المنصوره - الضبعه - دمياط - بورسعيد - الاسماعليه - السويس ) هذه المناطق من المتوقع ان تتعرض لهطول الامطار المتوسطه والغزيره الرعديه . مع احتمال تساقط حبات البرد واحتمال تساقط الامطار الخفيفه التي تتوسط احيانا علي (الفيوم - شمال بني سويف )

ثانيا الرياح

متوقع نشاط الرياح المثيره للرمال والاتربه والتي تصل الي حد العاصفه علي الاماكن المكشوفه ومتوقع ان تكون ذروة نشاط الرياح خلال فترة الظهيره والتي من المتوقع ان تهداء مساء باذن الله

وعن هبات الرياح متوقع ان تكون علي السواحل الشماليه 42 الي 70 كم / س والدلتا والقاهره ومدن القناه 42 الي 63 كم / س وشمال الصعيد مابين 40 الي 60 كم / س

• الامواج

البحر المتوسط : مضطرب جدا ولا يسمح اعمال الصيد والملاحه البحر الاحمر : معتدل ويسمح اعمال الصيد والملاحه

هــــــام - يرجي عدم خروج مرضي الحساسيه ومرضي الجيوب الانفيه في حالة حدوث العواصف الرمليه - يرجي القياده بهدوء اثناء سقوط الامطار - يرجي تأجيل السفر ليوم الجمعه