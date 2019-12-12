إصابة طفل بقذيفة حوثية في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الجوف أصيب طفل بجروح خطيرة في قصف شنته مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، على منازل المواطنين غربي محافظة الجوف.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن إحدى قذائف الحوثيين سقطت على منزل في قرية الغيل، متسببة في إصابة الطفل محمد حميد إبراهيم (8 أعوام). وأكد مصدر طبي أن إصابة الطفل محمد خطيرة، وأن حالته غير مستقرة. وتستهدف مليشيا الحوثي بشكل متكرر منازل المواطنين في قرية الغيل، بقذائفها، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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