- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفل بقذيفة حوثية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الجوف
أصيب طفل بجروح خطيرة في قصف شنته مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، على منازل المواطنين غربي محافظة الجوف.
وذكرت مصادر محلية أن إحدى قذائف الحوثيين سقطت على منزل في قرية الغيل، متسببة في إصابة الطفل محمد حميد إبراهيم (8 أعوام).
وأكد مصدر طبي أن إصابة الطفل محمد خطيرة، وأن حالته غير مستقرة.
وتستهدف مليشيا الحوثي بشكل متكرر منازل المواطنين في قرية الغيل، بقذائفها، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طفل بقذيفة حوثية في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.