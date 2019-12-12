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إصابة طفل بقذيفة حوثية في الجوف

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اليمن العربي - الجوف 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

إصابة طفل بقذيفة حوثية في الجوف

الخليج 365 - الجوف

أصيب طفل بجروح خطيرة في قصف شنته مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، على منازل المواطنين غربي محافظة الجوف.

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وذكرت مصادر محلية أن إحدى قذائف الحوثيين  سقطت على منزل في قرية الغيل، متسببة في إصابة الطفل محمد حميد إبراهيم (8 أعوام).

وأكد مصدر طبي أن إصابة الطفل محمد خطيرة، وأن حالته غير مستقرة.

وتستهدف مليشيا الحوثي بشكل متكرر منازل المواطنين في قرية الغيل، بقذائفها، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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