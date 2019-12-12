شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ "الملك عبدالله" ينتقم لأخته الأميرة "هيا بنت الحسين" والإمارات تغضب، وتكشف حقائق مثيرة .. شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - يشتد سيل التساؤلات حول قضية الهروب الغامضة للاميرة هيا بنت الحسين، والتي شغلت الرأي العام العالمي وعالم السياسة والصحافة.

خصوصاً أن الأخبار المتداولة ترجّح أسباباً غير قاطعة و متنبئة تقف خلف قرار الأميرة بالمغادرة مع طفليها وطلبها اللجوء والطلاق من زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويتعمق الغموض اكثر لعدم تصريح اخيها غير الشقيق ملك الاردن الحالي الملك عبدالله بن الحسين وما سبقه من تعديلات امنية في المملكة الاردنية الهاشمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار مفاجئ "الملك عبدالله" ينتقم لأخته الأميرة "هيا بنت الحسين" والإمارات تغضب، وتكشف حقائق مثيرة .. شاهد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.