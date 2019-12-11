شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الأرصاد يحذر المواطنين.. هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نبه المركز الوطني للأرصاد، سائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وحذر المركز في نشرته الجوية اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر وباب المندب من الرياح الشديدة وارتفاع الموج.

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وأشار إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون غائمة جزئيا تميل إلى البرودة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر مع تكون الشابورة المائية أو الضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة ،المحويت، ريمة، ذمار ،اب ،تعز لحج وأبين.



فيما تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أثناء النهار، حيث تتشكل السحب الركامية يرافقها خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهر على أجزاء من المرتفعات الغربية.



وفي أرخبيل سقطرى، ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.



وذكر المركز أن الأجواء بالسواحل الجنوبية والشرقية، ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء منها، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في حين تكون الأجواء بالسواحل الغربية غائمة جزئيا، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية مثيرة للأتربة والرمال.



ووفقا لمركز الأرصاد، ستكون الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئيا تميل إلى البرودة أثنا الليل والصباح الباكر.



سبأ

