شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سيدة حسناء في رحلة طيران ..وعندما ذهبت الى الحمام كانت المفاجئة المرعبة التي جعلتها تصرخ باعلى صوتها وتثير هلع كل ركاب الطائرة ( لن تصدق ماحدث ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تعرضت سيدة كانت على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد" الجوية الأميركية للدغات عقرب، بينما كانت في رحلتها الجوية.

وبحسب ما كشفته تقارير إعلامية أمريكية فقد قالت المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، إنه أثناء تحليق الطائرة في الأجواء خلال الرحلة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا، بدأت تشعر بآلام حارقة في ساقها، الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام.

وكشفت المرأة أن عقرباً خرج من ساق بنطالها الذي كانت ترتديه وكان لا يزال حياً، واندفع على أرض الطائرة، ونجح المضيفون في الإمساك به في نهاية المطاف.

ولحظة هبوط الطائرة، كان المسعفون في الانتظار، حيث تمت معالجة المرأة قبل نقلها إلى المستشفى، لاستكمال العلاج، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة الـ "ديلي ميل" البريطانية. جديد الخليج 365: Advertisements

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