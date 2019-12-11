شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الكفلاء السعوديين وأصحاب الشركات يصابون بصدمة كبيرة ويجن جنونهم بعد توجيهات رسمية وصارمة من السلطات السعودية بمضاعفة رواتب العاملين الاجانب لديهم بنسبة 100% والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - زفّت مؤسسة رسمية بالمملكة العربية السعودية، بشرى سارة، لغير السعوديين داخل المملكة، ويعملون في القطاع الخاص.

وقدمت المؤسسة العامة للتأمينات، اقتراحًا لمجلس الشورى، برفع الحد الأدنى لرواتب "غير السعوديين" في القطاع الخاص إلى مضاعفة الراتب الشهري للعمالة الاجنبية .

جديد الخليج 365:

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وأرجعت "التأمينات" السبب وراء الاقتراح إلى منع التحايل على النظام، حيث تلجأ بعض المنشآت لتسجيل رواتب متدنية لعمالتها وتسمية بقية الأجر ضمن بدلات لا تخضع لاشتراك التأمينات.

وكشفت المؤسسة أن 27% من إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص، تبلغ رواتبهم المسجلة لدى المؤسسة 400 ريال، مشيرة إلى أن الاشتراك الشهري للعامل الذي يبلغ راتبه 400 ريال يكون 8 ريالات، أي 96 ريالًا فقط في السنة.

وتراجع عدد السعوديين العاملين في ​القطاع الخاص​، بنسبة 1.8 % خلال الربع الثّاني من العام الجاري، قياسًا بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشفت ​الهيئة العامة للإحصاء​ في ​السعودية​، انخفاض إجمالي عدد العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، بنسبة 1.3 %، عما كانت عليه في الربع الأول.