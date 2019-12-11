البحسني يشيد بنشاط شركة "برايم انريجي" في خدمة قطاع النفط بالمحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكلا
زار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، اليوم، مقر شركة برايم انريجي بحقل المسيلة، العاملة في مجال حفر ابار النفط والتابعة لمجموعة كردوس التجارية.
وتعرف محافظ حضرموت من قبل رئيس مجموعة كردوس التجارية الشيخ عبيد بن كردوس التميمي والمدير التنفيذي للمجموعة الشيخ صالح بن كردوس التميمي والمهندسين العاملين بالشركة على مجال عملها المتمثل في حفر ابار النفط، حيث أوضحوا بأن شركة برايم انريجي تعد أول شركة حضرمية تعمل في مجال حفر ابار النفط بكادر حضرمي متخصص بالإضافة إلى 11 خبيرا اجنبيا يتم من خلالهم نقل الخبرات في هذا المجال الى الكوادر الحضرمية العاملة بالشركة.
وأشاروا إلى أن الشركة تملك حاليا حفارين وقامت بحفر بئرين في حقل المسيلة وتعمل حاليا على حفر بئر ثالث ويعمل بها 150 عاملا من أبناء حضرموت وستستوعب عند الانتهاء من استكمال جميع المعدات الخاصة بها 500 عاملا.
وأشاد محافظ حضرموت بالتطور النوعي لمجموعة كردوس ودخولها في مجال النفط، وحرصها على الإسهام بفاعلية في امتصاص البطالة والتقليل منها بين الشباب في حضرموت من خلال توفير فرص عمل لهم، داعيا المجموعة والشركة الى بذل مزيد من الجهود وفتح آفاق عمل جديدة في مجالات اخرى متنوعة.
رافقه خلال الزيارة عدد من المسؤولين بالمحافظة وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول "بترومسيلة".
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