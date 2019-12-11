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البحسني يبحث مع أعيان مديريتي غيل بن يمين وساه سير تنفيذ مشاريع التنمية

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

البحسني يبحث مع أعيان مديريتي غيل بن يمين وساه سير تنفيذ مشاريع التنمية

الخليج 365 - المكلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومعه الشيخ عمرو بن حبريش العليي صباح اليوم، أعيان مديريتي غيل بن يمين وساه، في مقر شركة ديلون للتجارة والمقاولات وخدمات حقول النفط والغاز بمنطقة حقل المسيلة.

 

واستمع محافظ حضرموت خلال لقائه الأعيان، إلى جملة من المشكلات التي تعاني منها مديريتي غيل بن يمين وساه لاسيما في المشاريع التنموية، وأتاحه الفرصة أمام أبناء مناطق الامتياز للعمل في الشركات النفطية وغيرها من المشاكل المتعلقة بتعثر بعض المشاريع الحيوية التي تهم المواطن.

 

وأوضح محافظ حضرموت بأن السلطة المحلية بالمحافظة تولى اهتماما خاصا بمديريات الامتياز التي عانت كثيرا خلال السنوات الماضية.. مؤكدا بأن شركة بترومسيلة سيكون لها دور أكبر في خدمة تلك المناطق وتحسين أوضاعها والقيام بواجبها اتجاه جميع أبناء مديريات الامتياز.

 

حضر اللقاء عدد من القادة العسكرين والمسؤولين بالمحافظة ومديتي غيل بن يمين وساه وعدد من أعيان المديريتين، ومدير عام شركة ديلون للتجارة والمقاولات وخدمات حقول النفط والغاز الشيخ صالح باعباد.

 

 

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