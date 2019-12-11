مواجهات عنيفة تدور رحاها بجبهة الجب وبتار شمال الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

خاص_الخليج 365

اندلعت مواجهات عنيفة بين ابطال المقاومه الجنوبية من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابيه من جهة اخرى بجبهة بتار والجب شمال محافظة الضالع.



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واكد مرزوق الصيادي، في تصريح خاص، بأن المواجهات اندلعت منذ زهاء ساعة اي العاشرة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

واضاف الصيادي، ان مليشيات الحوثي الانقلابيه بداءت بشن هجوم متعدد حيث يتم التعامل مع ذلك الهجوم من قبل ابطال الوية المقاومه الجنوبية بتصدي وظربات موجعة تستهدف مواقع وثكنات مسلحي الحوثي .

تجدر الإشارة الى ان مليشيات الحوثي كانت قد قامت بتهجير المواطنين بمنطقه حبيل السمعي وبيت الشرجي وحمام النبيجة غرب مديرية قعطبه وقامت بحفر الخنادق واستقدام تعزيزات بشرية منذ ايام .