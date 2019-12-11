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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القائد "جعوال" يوجه رساله للمغرر بهم من المناطق مجاورة لمريس بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
خاص_الخليج 365
وجه قائد القطاع الخامس للحزام الأمني بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع القائد "نصر جعوال"، رساله الى المناطق المجاورة كمديرية دمت وجبن والحشاء والعود، ينص مضمونها على عدم الانصياع والخنوع لقرارات المليشيات والتي تقوم بتغرير الشباب والأطفال والزج بهم إلى جبهات القتال ضد إخوانهم في المحافظة.
ونوه القائد "نصر جعوال"، اهالي المناطق المجاورة بالحذر الشديد من ما تقوم به المليشيات، حيث عينت محافظ جديد حسب خزعبلاتها من أجل الزج بابناءكم إلى المحرقة في جبهات الضالع .
وحذر جواب الرساله من أن المحافظ الجديد الذي عينيته المليشيات في الأيام الفائتة ما هي إلا تستخدمه ككرت شحن للجبهات وقد كان محافظ محافظة اب خير دليل .
ووجه رساله للمسمى محمد صالح الحدي، الذي عينيته مليشيات الحوثي محافظآ بلا محافظة أن يراجع نفسه وان يلجئ للتعبد في المسجد خيرآ له من تحمل ما لا يحمد عقباه والزج بالأطفال وتغريرهم ودفعهم إلى المحرقة وعدم توريط اهالي مديرية دمت وجبن ومن إليها إلى الجبهات وقد علموا سابقآ ماذا تعني جبهات الضالع .
وأضاف "جعوال"، في رسالته بالقول: “نقول لإخواننا في مديرية دمت وجبن ومناطق العود ومديرية الحشاء أننا قادمون قادمون لتحرير ما تبقى من البلاد من دنس مليشيات الحوثي الإيرانية وان التحرير قاب قوسين أو أدنى وهذا يعود بالفضل للقيادة الحكيمة ممثلة بسيادة الرئيس "عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي" واللواء "شلال علي شائع" والقائد العام لقوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع العميد "أحمد قائد القبة" ونحن رهن الإشارة وعلى اتم الاستعداد لإنقاذ ما تبقه من البلاد والتي تقع تحت سيطرة المليشيات من الحكم الظالم والاستبداد المستمر والجاثم على اراضيكم وبتعاونكم أيها الشرفاء.”
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