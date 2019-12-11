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محافظ حضرموت يهدي وسيلة مواصلات لروضة الأطفال الحكومية الوحيدة بالقطن

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

محافظ حضرموت يهدي وسيلة مواصلات لروضة الأطفال الحكومية الوحيدة بالقطن

الخليج 365 - المكلا

أهدى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حافلة سعة 30 راكب دعماً لنشاطات  روضة الأمل للأطفال بمديرية القطن .

 

وقام مدير عام مديرية القطن عبداللطيف محمد النقيب بتسليم الحافلة  نوع كوستر لإدارة الروضة، معرباً عن شكره وتقديره للاخ المحافظ على هذه المكرمة التي ستسهم في تفعيل نشاطات الروضة، وخدمة تسهيل المواصلات والنقل لزهرات وبراعم   الروضة التي تعد الحكومية  الوحيدة بالمديرية، وستنهي معاناة إدارة الروضة في نقل الطلاب من مختلف مناطق المديرية الى الروضة .

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بدورها أكدت  مديرة الروضة نجلاء بيزار أن وسيلة المواصلات ستسهم أيضاً في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الخارجية للروضة بنجاح.

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