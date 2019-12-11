ماذا قال مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي حول مئوية الشهيد "أبو اليمامة"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

أعلنت اللجنة التنظيمية لفعالية مئوية الشهيد منير اليافعي "ابو اليمامة"، ان يوم غد الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، ستقام فعالية مئوية الشهيد في العاصمة المؤقتة عدن،



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جاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس اللجنة التحضرية أ.د. علي صالح الخلاقي، في مقر الأمانة العامة للمجلس الانتقالي بعدن، وبحضور عدد من رؤساء الدوائر والمكلفين من قيادة المجلس وبمشاركة قائد اللواء الاول دعم واسناد العميد ركن حنش عبدالله النمري، ومختار محمود شقيق الشهيد.

حيث تم إقرار برنامج الفعالية والذي يتضمن كلمات وقصائد شعرية وعرض فيلم وثائقي عن مسيرة الشهيد أشرف عليه الصحفي ياسر اليافعي ، وتوزيع الكتاب الذي أعده وأخرجه أ.د. علي الخلاقي، عن الشهيد بعنوان (أسد الجنوب ..قاهر الإرهاب) وضم ما كُتب عن الشهيد من نثر وشعر وملحق للصور، علما بأن الحضور سيكون عبر دعوات خاصة.

وتعقيبا على ذلك قال مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي ، في تعليق له رصده "الخليج 365"، “غدا مئوية الشهيد الخالد منير ابو اليمامه الذي طالته يد الإرهاب الغادرة ، صعدت روحه الى بارئها وبقيت دمائه على تراب الجنوب نبع طهر ونهر ثورة كنست وجوه القذارة ومرتزقة البطون وأدوات الإرهاب ، ولسوف تستمر مشتعلة تعزف سيمفونية التحرير حتى الإنتصار . لك ولرفاقك الشهداء المجد والخلود.”