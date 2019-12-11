شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق شدة جمالها...أول ظهور لزوجة علي البخيتي مع ابنتها "توجان" شاهد كيف أصبحت بعد بلوغها سن الـ 18 "شاهد الصور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت توجان البخيتي ابنة الناشط السياسي اليمني علي البخيتي، مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في أول ظهور لها برفقة والدتها على مواقع التواصل. وأشعلت توجان علي البخيتي مواقع السوشيال ميديا وذلك بعد أن ظهرت في ألبوم صور جديد، تكشف عن مستوى التحرر الذي وصلت إليه بعد انتقالها مع والدها ووالدتها للعيش في بريطانيا. جديد "الخليج 365" Advertisements وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها زوجة علي البخيتي بعد أن كثر الحديث واتسعت الشائعات عن زوجة علي البخيتي من هي ومن تكون. وكشفت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها توجان على حسابها في “انستقرام”، كشفت عن اكمال توجان العام 17 ودخولها لعام 18، إلى جانب بدء مرحلتها الدراسية في الصف الثالث الثانوي حسب قولها.

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