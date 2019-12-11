شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : امريكا تفرض عقوبات جديدة على ايران احداها ضد شركة قامت بعمل خطير مع الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثيين : يغلقون مسجدا ويمنعون الصلاة فيه ويجبرون طالبات القرآن على مغادرته قرار أمريكي مفاجئ وصادم .. ضد القنصل السعودي بسبب مقتل خاشقجي في مكتبه .. وهذا ما اتخذته واشنطن بحقه النفيسي : يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف ماسحدث خلال الايام القادمة وماالذي سيهز السعودي و المنطقة العربية عاجل :رويترز تكشف عن خطط سعودية جديدة في جمع ديون بقيمة 32 مليار دولار

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