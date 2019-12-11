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عدن - ياسمين التهامي - تعترف بعلاقة متينة تربط الزعيم مع والديه ... ظهور ابنة فنان مصري شهير تشبه عادل إمام تمامًا

نشرت ابنة شقيقة الزعيم عادل إمام نور صورةً جمعتها بعمها وشقيقتها فرح من موقع تصوير مسلسله (فالنتينو). واعتادت أن تنشر دائمًا صورًا مع الزعيم الذي تفتخر به كثيرًا كونه واحد من أهم القامات الفنية العربية جديد اب برس : "فيديو صادم " لن تصدق ماحدث لهم ... 3 فنانين تطاولوا على الاسلام والشيخ الشعراوي فجاءهم عقاب الله شديد "فيديو" كانت النهاية صادمة ... امرأة تعاشر أسد مفترس وحينما وصلت إلى غمرة الفرحة بعد مرور عام على النطق بالحكم... تنفيذ إعدام مغتصب طفلة البامبرز في مصر الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل الرئيس الراحل صالح ... مقرب منه يعلن تلقينا دعم من هذه الدول ... هذا هو المكان الذي تم قتله فيه الرئيس الراحل على عبد الله صالح "الاسم" فيصل القاسم يفجر مفاجأه ... هذا الرئيس العربي يتعاطى الحشيش المضروب بكثرة شاهد إلى أين وصلت الأمور ... في ساحة الإعدامات بالعاصمة السعودية الرياض ... مشروبات وسهرات للجنسين سبب كارثة حقيقية للرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية... قام بعمل فاضح ومحرم شرعا وقانون ... محمد جميح يباغت الجميع ويفضح وزير كبير "صور" شاهد ردة فعل ابن أصالة مع ابنة الفنان المصري الشهير... بعد انتشار صورة اخته في احضان محمد رمضان برفقة ضيف غير متوقع ... الراقصة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني تشعل مواقع التواصل الاجتماعي "صور" ممثلة تركيه تقدم على هذا العمل الفاضح مع عجوز أمريكي في ال80 من عمره شاهد بالفيديو النهاية الكارثية للمواجهة ... كان رده صاعقا بالقول والفعل ... اشتعال معركه في الشارع بين شابة سعودية استفزت شاب ملتحي بهذه الكلمات اول صور لها مثيرة ومذهلة من حفل زفافها ... بطلة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة

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وتعمل كمصممة أزياء وتبلغ ٢٥ عامًا، وهي ابنة شقيقه المنتج عصام إمام الذي يعد مقربًا منه كثيرًا. نور أسعدتها جدًا التعليقات التي أثنت على جمالها والبعض شبهها بعمها القدير ولم تنكر وردت: (يقولون إنني أشبهه كثيرًا، هذه الحقيقة ولا أجمل من تشبيه كهذا!). تابعت: (العديد من أصدقائي وأفراد أسرتي يبلغونني دائمًا إن ملامحنا متقاربة للغاية، والبعض يقول إنني أشبه والدي أكثر). الزعيم تربطه علاقات رائعة مع أفراد أسرته ولم يتكبر عليهم بعد كل ما حققه من نجاحات، بل اقترب منهم أكثر وكان سندًا أساسيًا في حياتهم.

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