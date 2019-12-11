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عدن - ياسمين التهامي - بعد مرور عام على النطق بالحكم... تنفيذ إعدام مغتصب طفلة البامبرز في مصر

بعد مرور عام على نطق حكم الإعدام بحق المتهم بالقضية التي هزّت أرجاء مصر، والمعروفة إعلاميًّا باسم مغتصب ”طفلة البامبرز“، نفّذت اليوم الأربعاء، مصلحة السجون بمصر حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود 35 عامًا، المدان باغتصاب الطفلة جنا 20 شهرًا. وتسلمت مشرحة زينهم في مصر، جثمان المتهم إبراهيم محمود، تمهيدًا لتسليمه إلى أسرته، لدفنه بمقابر عائلته، بعد تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، داخل سجن استئناف القاهرة بحق 13 مدانًا في قضايا جنائية، منهم المتهم باغتصاب طفلة البامبرز.

وكانت محكمة النقض أعلى محكمة طعون في مصر، أصدرت في الـ 7 من نوفمبر 2018، حكمًا نهائيًّا بإعدام المتهم في القضية المعروفة إعلاميًّا باغتصاب ”طفلة البامبرز”، لما قام به المتهم من تعد جنسي على الطفلة جنا؛ ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، نقلت على إثره إلى المستشفى.

وشهدت محافظة الدقهلية بمصر، اغتصاب الطفلة جنا 20 شهرًا على يد جارها الجاني، بعد أن أخذها إلى غرفة مهجورة في أثناء لعبها أمام منزلها واعترف عقب القبض عليه بقيامه بنزع البامبرز واغتصبها؛ ما ترتب عليه إصابتها بنزيف حاد، ليتم اكتشاف الأمر، وتنقل إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة. جديد اب برس : تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة Advertisements

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