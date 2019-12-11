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عدن - ياسمين التهامي - شاهد إلى أين وصلت الأمور ... في ساحة الإعدامات بالعاصمة السعودية الرياض ... مشروبات وسهرات للجنسين

تحوّلت ساحة قطع الرؤوس في الرياض إلى مكان للوجبات والمشروبات التي يقدمها مطعم جاء خصيصا من إيبيزا لتقديم خدماته التي لا تحتوي على المشروبات الكحولية

وكان المجرمون في السعودية على مدى عشرات السنين، يصطفون بعد صلاة الجمعة في ساحة بوسط الرياض لتقطع رؤوسهم بحد السيف، تحت إشراف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي التغيرات السريعة التي تشهدها المملكة حاليا تغيرت الأحوال في ساحة الإعدامات، حيث يحمل أفرادها فناجين القهوة على صفحتها تصاميم بأشكال مختلفة.

ويتزامن هذا مع التغيرات الاجتماعية السريعة على يد ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

كما قام بن سلمان برفع الحظر على قيادة النساء للسيارات، والاختلاط بين الجنسين.

وتختلف أراء السعوديون حول التغيرات الجديدة، حيث يتقبل كثير منهم الانفتاح، لكن، القلق يخيم فوق الرؤوس حتى أن المؤيدين له تساورهم المخاوف والشكوك من أن الخُطا السريعة ربما تثير رد فعل قويا من قبل الجمهور المحافظ.

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