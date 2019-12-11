شكرا لقرائتكم خبر عن سبب كارثة حقيقية للرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية... قام بعمل فاضح ومحرم شرعا وقانون ... محمد جميح يباغت الجميع ويفضح وزير كبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سبب كارثة حقيقية للرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية... قام بعمل فاضح ومحرم شرعا وقانون ... محمد جميح يباغت الجميع ويفضح وزير كبير

شن دبلوماسي وسياسي في الشرعية اليمنية، هجوماً على وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، وذك عى خلفية تكريمه لمدير أمن عدن، شلال علي شائع، بمناسبة الاحتفال بيوم حقوق الانسان العالمي الذي يصادف العاشر من ديسمبر.

وقال الدبلوماسي اليمني وسفير اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، في تغريدة على تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: كيف يجرؤ وزير حقوق الإنسان على تكريم شلال شائع الذي ورد اسمه بتقرير لجنة الخبراء الأممية مرتبطاً بجرائم اغتيال وقتل بعدن؟!

جديد اب برس :

تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده

هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة

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وأضاف جميح، “كيف يشوه الوزير سمعة بلاده دولياً؟! كيف سيكون ذا مصداقية لدى المحافل الدولية بعد ذلك؟

وتسائل جميح، هل الشرعية التي أقالت شلال هي الشرعية التي كرمته؟! أفيدونا أثابكم الله!

ورد الوزير على تغريدة جميح بالقول: كيف يمكن إقناع سعادة سفير محترم نعزه ونقدره ان من أبجديات عمله الدبلوماسي ان هناك قنوات رسمية يمكن من خلالها الإجابة على اي تساؤلات مشروعة او غير مشروعة؟!

وأضاف عسكر، كيف يمكن الحفاظ على قيم الدولة في اذهان الناس اذا مزقت أوردتها على يد بعض رجالها، لهثًا وراء جموح زائف! أفيدونا أثابكم الله.

ولاقى تكريم الوزير لمدير أمن عدن، وأحد المشاركين في أحداث عدن الأخيرة، والمتهم بكثير من القضايا، سخط كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا لاحاديث شلال السابقة وانتهاكاته بحق المواطنين خصوصا ابناء المحافظات الشمالية.