شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" شاهد ردة فعل ابن أصالة مع ابنة الفنان المصري الشهير... بعد انتشار صورة اخته في احضان محمد رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "صور" شاهد ردة فعل ابن أصالة مع ابنة الفنان المصري الشهير... بعد انتشار صورة اخته في احضان محمد رمضان

تسببت صورة تجمع خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري، بـ«مريم» ابنة الفنان المصري الراحل عامر منيب، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان يحتضنها في أحد الكافيهات.

وانتشرت انباء حول وجود علاقة عاطفية تجمع مريم وخالد، وذلك بعدما نشر الأخير على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة وهو يحتضن مريم عامر منيب في أحد الكافيهات.

جديد اب برس :

تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده

هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة

Advertisements

وعلق خالد على الصورة، قائلًا «أنا فخور بك جدًا يا أختي.. ليس لديك أدنى فكرة عن مدى إلهامك لنا جميعًا»، وسط تفاعل كبير من المتابعين، وتكهنات بوجود علاقة عاطفية تربطهما.

وأحيت مريم عامر منيب مؤخرًا، ذكرى رحيل والدها الذي توفى بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، من خلال طرح أغنية على طريقة الدويتو بينها وبين والدها الراحل، وتحمل عنوان «عامل إيه في حياتك».

يأتي هذا بعد أن انتشر مقطع فيديو مثير للجدل يظهر ابنة الفنانة السورية أصالة نصري وهي في حفل راقص مع عدد من نجوم الفن بينهم الفنان المصري محمد رمضان.

وكانت ابنة أصالة شام الذهبي قد قامت بالرقص مع محمد رمضان على أنغام أغنية " انساي" التي طرحها الفنان المغربي سعد لمجرد مع محمد رمضان على طريقة الديو.