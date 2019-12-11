بعد یوم من بشرى ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان ... استعدادات لما سیحدث بعد 24 ساعة

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عدن - ياسمين التهامي - لم یمر سوى یوم واحد على بشرى ولي العھد السعودي، الأمیر محمد بن سلمان، بدأت استعدادات للحدث الأكبر في التاریخ بعد 24 ساعة. ونشرت وكالة "رویترز" تقریرا حول تراجع سوق الأسھم السعودیة، الیوم الثلاثاء، منھیة موجة صعود استمرت 3 أیام، وسط حالة من التأھل للمستثمرین لبدء تداول "أرامكو" غدا الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن مؤشر البورصة السعودیة انخفض بنسبة 7.0 ،%حیث نزل سھم البنك الأھلي التجاري 2 %وتراجع سھم البنك السعودي البریطاني 1.3.



وھوى سھم شركة المملكة القابضة التي یملكھا الأمیر الولید بن طلال بنسبة 1.6.% وتدرج شركة أرامكو النفطیة العملاقة أسھمھا یوم الأربعاء في البورصة السعودیة بعد استكمال أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

وھوى سھم شركة المملكة القابضة التي یملكھا الأمیر الولید بن طلال بنسبة 1.6.

وتدرج شركة أرامكو النفطیة العملاقة أسھمھا یوم الأربعاء في البورصة السعودیة بعد استكمال أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

وسعرت أرامكو طرحھا الأولي عند 32 ریالا (53.8 دولار) للسھم لتجمع 6.25 ملیار دولار، متفوقة على إدراج مجموعة علي بابا الصینیة والذي بلغت قیمتھ 25 ملیار دولار في 2014. في غضون ذلك، أعلنت السعودیة أمس الاثنین عن میزانیة بحجم 02.1 تریلیون ریال (272 ملیار دولار) للسنة المالیة 2020 في تراجع طفیف للإنفاق بعد زیادتھ لثلاث سنوات بھدف إنعاش النمو.

وكان ولي العھد السعودي قد بشر الشعب السعودي بأن الإصلاحات الاقتصادیة بدأت تؤتي ثمارھا. قال ولي العھد السعودي، الأمیر محمد بن سلمان، إن الإصلاحات الاقتصادیة التي اتُخذت في السنوات الثلاث الماضیة بدأت تؤتي أكلھا، لافتا إلى أن الحكومة لدیھا رؤیة واضحة وأھداف ثابتة وخطط محددة، وتعمل على رفع جودة الحیاة للمواطن.

وفي كلمة لھ بمناسبة صدور المیزانیة العامة للدولة للعام المالي 2020 وحرصھ، قال ابن سلمان إن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناھا حكومة المملكة تتقدم بوتیرة ثابتة وفقا لرؤیة المملكة 2030 ،وفقا لوكالة الأنباء السعودیة.

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وشدد على أن "المیزانیة جاءت لتعزز الالتزام بتنفیذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامیة لتحقیق ما تضمنتھ الاستراتیجیة ووضع أھداف محددة ومحاور متعددة لتحقیق مجتمع حیوي واقتصاد مزدھر ووطن طموح".

كما أوضح أن المملكة حققت مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للقطاع غیر النفطي، وعملت الحكومة لتمكین القطاع الخاص من القیام بدوره الرئیس في الاقتصاد مع مؤشرات إیجابیة وتسجیل عدد من قطاعات الأعمال نموا إیجابیا متمیزا. وتابع "كما نفذت الحكومة مشاریع كبرى في قطاعات حیویة وأنشطة مختلفة ستسھم في تحقیق أھداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمیة فرص العمل للمواطنین".

وأكد أھمیة المشاركة مع القطاع الخاص كشریك رئیسي وحیوي في التنمیة بالمملكة مشیرا إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بھا الحكومة في مجال تطویر مناخ الأعمال وتھیئة بیئة جاذبة للمستثمرین للمساھمة في تعزیز النمو الاقتصادي وقد أثمر ذلك عن تحسن كبیر لترتیب المملكة في المؤشرات الدولیة المعنیة بالتنافسیة وسھولة ممارسة الأعمال.

في حین أكد وزیر الطاقة السعودي، عبد العزیز بن سلمان، أن نجاح اكتتاب "أرامكو" یؤكد على قیمة وقوة اقتصاد الدولة السعودیة، ویعزز منھجھا الاقتصادي. وقال إنھ الآن تأكد للجمیع قیمة الدولة ورأي من اكتتب في اقتصاد الدولة ومنھجھا للمستقبل الاقتصادي، بحسب فضائیة "العربیة" السعودیة.

وتابع مبتسما أن "كل من لم یكتتب في "أرامكو" سیعض أصابع الندم على سوء التقدیر وسماعة للمصادر السیئة التي أرادت أن تحبط ھمتنا وقیمة ھذه الدولة ومكانة اقتصادھا ومكانة الشركة". وأعلنت البورصة السعودیة، في وقت سابق، أن التداول على أسھم عملاق النفط "أرامكو" سیبدأ في 11 دیسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكرت صحیفة "الشرق الأوسط" أن شركة السوق المالیة السعودیة (تداول) قد أعلنت أنھ سیتم إدراج وبدء تداول أسھم الشركة اعتبارا من یوم الاربعاء بالرمز 2222 ،على أن تكون نسبة التذبذب الیومي لسعر السھم ±10.%



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