شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..الميسري يقصم ظهر عيدروي الزبيدي ويقهر الاماراتيين ويثلج صدر الرئيس هادي بخطوة مفاجئة لم تخطر على بال احد..شاهد ماذا فعل الميسري ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الميسري يقصم ظهر عيدروي الزبيدي ويقهر الاماراتيين ويثلج صدر الرئيس هادي بخطوة مفاجئة لم تخطر على بال احد..شاهد ماذا فعل الميسري ( صورة )

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