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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..الأمم المتحدة تباغت الملك سلمان وولي عهده وتصعقهم بهذا البيان الكارثي الذي جعل المرشد الايراني وعبد الملك الحوثي يطيرون فرحا ( تفاصيل )

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