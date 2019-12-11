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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب سعودي يباغت الجميع ويقدم على عمل فاضح ومحرم شرعا وسط الشارع ..لن تصدق الخطوة التي اقدم عليها بعد فعلته الشنعاء



تحقق الجهات الأمنية بمحافظة بيشة في حادثة إطلاق موظف بإحدى البلديات التابعة لها، النار على زميله خارج الدوام وخارج أسوار البلدية، نقل في حالة حرجة على إثرها لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر "سبق" حادثة إطلاق أحد المواطنين على زميله في خارج مبنى البلدية بعد انتهاء الدوام، على إثر خلافات بينهما، لينقل المصاب في حالة حرجة لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج، فيما سلم الجاني نفسه للجهات الأمنية.

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المصدر :صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية



