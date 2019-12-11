مليشيا الحوثي تشن حملة انتهاكات واسعة ضد طالبات وموظفات العاصمة صنعاء

شنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، حملة انتهاكات واسعة ضد الطالبات والموظفات في الجامعات والمؤسسات الحكومية، وصلت حد الاختطاف، تحت ذريعة منع الاختلاط.



وقالت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت"، إن المليشيات الحوثية تشن منذ بضعة أيام، حملة انتهاكات واسعة النطاق ضد نساء العاصمة صنعاء تحت ذريعة محاربة ومنع الاختلاط، وتعرضت للعديد من طالبات جامعة صنعاء في مداخل الجامعة ،ومنعت بعض الطالبات من دخول الجامعة بذريعة عدم الاحتشام حسب وصف الميليشيات الحوثية.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية داهمت العديد من المعاهد ومن بينها معهد للغات بشارع حدة بصنعاء وقامت بخطف موظفين من بينهم نساء في المعهد وذلك في إطار الحملة التي تشنها المليشيات الحوثية لمنع ما اسمته الاختلاط.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد أقدمت في بداية ديسمبر الجاري في العاصمة صنعاء، على إغلاق عدداً من المقاهي؛ بذريعة منع الاختلاط وذلك في إطار التضييق على الحريات العامة وقمع المواطنين .



جدير بالذكر أن ممارسة مليشيا الحوثي الإنقلابية القمعية والتعسفية بحق نساء العاصمة صنعاء كانت قد تزايدت بشكلٍ كبير خلال الفترة الماضية وبحسب منظمات حقوقية محلية فإن نحو 290 إمرة مخفية في سجون الميليشيات الحوثية وذلك ضمن الممارسات الإجرامية التي تقوم بها المليشيات ضد النساء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.