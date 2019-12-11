شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مستشفى بجازان بالكاتيوشا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني تلقت مساء أمس الثلاثاء عدداً من البلاغات عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها ميليشيا الحوثي على مستشفى الحرث العام.

Advertisements وأكد القحطاني وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المقذوفات الكاتيوشا الحوثية لم تخلف أضراراً بشرية، وأن الدفاع المدني بدأ في مباشرة الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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