المقدشي يشدد على أهمية تعزيز الأمن في المناطق والمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

شدّد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، على أهمية تعزيز الأمن في المناطق والمحافظات المحررة لضمان الاستقرار والتنمية وقيام مؤسسات الدولة بواجباتها في خدمة المواطن، مشيراً أن معركة حفظ الأمن والسكينة توازي أهمية معركة استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة ضد المليشيا الحوثية المتمردة والجماعات الارهابية.



وأكد الوزير المقدشي خلال ترأسه ، اليوم، اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة مأرب بحضور وكيل جهاز الأمن السياسي العميد الركن نور الدين اليامي، على ضرورة تحمل جميع القيادات العسكرية والأمنية لمسئولياتها وواجباتها في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.. مشدداً على مواصلة الجهود والتضحيات والتنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لصد كل مخططات العبث والفوضى وتعزيز حماية الطرق والمصالح العامة والخاصة والتزام اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات وعدم التهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

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وناقش وزير الدفاع خلال الاجتماع ، مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية.. ناقلاً لهم تحايا فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.. مثمناً اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات وجهود تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والعمل على تجاوز العوائق والتعقيدات التي تقف في طريق معركة الكفاح المصيرية التي فرضتها المليشيا على الشعب اليمني الذي يتمسك بقضيته العادلة وحقه المشروع في استعادة دولته وشرعيته وبناء مستقبله الواعد.

وقال الفريق المقدشي" إن المؤسسة العسكرية والأمنية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، ستبقى على العهد تقوم بواجباتها الدستورية والوطنية في حماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية والمضي نحو تحقيق الأهداف النبيلة التي يضحي من أجلها الأبطال بأرواحهم ودمائهم الزكية".. معبراً عن الفخر والاعتزاز ببطولات وتضحيات أبطال الجيش الوطني والقوات الأمنية الذين يقفون في مختلف المواقع والميادين للدفاع عن الوطن وخدمة المواطن ويؤدون المهام الموكلة إليهم بكل صبر وثبات.. مشراً الى أن تلك التضحيات والبطولات سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته وستظل خالدة في الذاكرة الوطنية.

وثمّن وزير الدفاع جهود ومواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمساندة الشعب اليمني ووقفتهم الشجاعة في معركة الدفاع المشترك وصد المخططات الايرانية المتربصة باليمن والمنطقة.