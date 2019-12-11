- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمية الموهوبين بسيئون تنفذ برنامج تعريفي بعنوان "واكب عالمك" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
نظمت مؤسسة اكاديمية الموهوبين بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، بالتنسيق مع كلية العلوم التطبيقية بجامعة سيئون البرنامج التعريفي لعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي تحت شعار (واكب عالمك).
و في افتتاح البرنامج الذي استهدف طلاب وطالبات كلية العلوم التطبيقية بجامعة سيئون ، عبر نائب عميد كلية العلوم التطبيقية لشؤون الطلاب الدكتور مكسيم السباعي ورئيس قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم التطبيقية الدكتور فهمي عبدالله الكثيري عن سعادتهما بشراكة الجامعة مع المؤسسسات التعليمية في اطار الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها بما يواكب مرحلة التقنية الحديثة ويلبي احتياجات السوق المحلية .
بدوره اوضح مدير مؤسسة اكاديمية الموهوبين سعيد باحارثة،بان البرنامج يأتي في اطار نشر ثقافة علوم الروبوت في الجامعات و تحفيز الطلاب الى عكسها في مشاريع التخرج للاستفادة منها في تطبيقات الواقع المحلي .
كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمية الموهوبين بسيئون تنفذ برنامج تعريفي بعنوان "واكب عالمك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.