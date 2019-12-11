بالصور.. هكذا يبدو سوق السمك المركزي بالمكلا مساءاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخليج 365 - ابوبكر محسن الشادلي

أجرى “الخليج 365” تغطية إعلامية مسائية مصورة لسوق السمك المركزي المحاذي لسوق الخضار والفواكه بكبس العمودي وسط مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وذلك ليطلعكم متابعينا الكرام في داخل الوطن وخارجه على المنظر الذي يبدو عليه السوق في المساء ومظهر الحياة التي يتمتع بها رغم قلة اقبال الزبائن عليه مساءاً.



السوق الذي بدأ بصورة زهية ومشرقة رغم ظلام الليل، بدأت فيه مظاهر الحياة تكتسية ولم يتحول إلى سوق خالي من مظاهر الحياة اطلاقاً، حيث أنه يشهد كل ليلة اقبال للزبائن مابين حين لآخر.

يقول بائعي الأسماك إن سر الحياة التي يحتضنها السوق المسائي، هي بسبب أن أغلب زبائنهم هم عبارة عن مزيج من المواطنين العامة والموظفين البسطاء العاملين في كلا القطاعين الخاص والعام، والذين لا يستطيعون اخذ حاجة بيوتهم صباحاً لارتباطهم بمواعيد دوامهم الرسمي.

وتجدر الإشارة بنا إلى أن الصور اظهرت نوع من ارتياح الزبائن لتوفر سوق مسائي كبير تظل ابوابه مفتوحة في الصباح والمساء، تباع فيه الأسماك باسعار مناسبة نسبياً خلاف المحلات الاخرى المنتشرة في ارجاء المدينة والتي تباع فيها نفس السلع بفارق سعر قد يصل إلى أكثر من 500 ريال يمني في الكيلو او الحوت الواحد.

Advertisements