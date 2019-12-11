اسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان قبالة نجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية مساء اليوم طائرة تجسسية تابعة لدول العدوان قبالة نجران. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية في مربع الصوح قبالة نجران بسلاح مناسب، أثناء قيامها بأعمال عدائية. يذكر أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال ديسمبر الجاري أربع طائرات تجسسية تابعة للعدوان شرق جحفان بجيزان وقبالة جيزان وعسير ونجران، أثناء قيامها بأعمال عدائية.

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