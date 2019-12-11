شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن طبول الحرب تقرع في العاصمة اليمنية.. التحالف بقيادة السعودية يصدر توجيهات عسكرية عاجلة وقوات ضخمة تنتشر في كافة شوارع العاصمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي -

جديد الخليج 365:

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رت قوات الامن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، نقاط تفتيش على مداخل مختلف المديريات، عقب تصاعد وتيرة الاغتيالات خلال الأيام الماضية. وأصدرت قيادة التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن، توجيهات بمنع استخدام الدرجات الغير مرقمة ومصادرة الاسلحة الغير مرخصة بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاغتيالات في المدينة. وشهدت العاصمة عدن اليومين الماضيين حالة استنفار أمني واسع، لتشكيلات قوات الدعم والاسناد والحزام الأمني بهدف تطبيق قرار التحالف العربي بمنع استخدام الدراجات النارية الغير مرقمة ومصادرة السلاح الغير مرخص والسيارات المجهولة. وأوقفت الحملة مئات الدراجات النارية في مديريات المعلا والبريقة والمنصورة والشيخ عثمان، كما نشرت تعميم يلزم ملاك المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة في مدينة البريقة. إلى ذلك قال شهود عيان أن عربات مسلحة تحمل أسلحة ثقيلة تتبع الحكومة الشرعية شوهدت وهي تنتشر حول معسكر الحماية الرئاسية بعدن. من جانب آخر،أكدت مصادر بالانتقالي أمس أن قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي المدعوم إماراتياً عززت قواتها بأكثر من ثلاثين طقم عسكري انتشروا في بعض شوارع عدن في خطة وصفها محللون عسكريون بانها تسعى للتحشيد لحرب شوارع واستعداد مسبق من الانتقالي للحرب. ويأتي ذلك في ظل اجتماع قيادة الانتقالي بقيادات عسكرية تتبعها. وذكر إعلام الانتقالي اجتماع رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أمس الأول بقيادات عسكرية وهو الأمر الذي أكد حشد الانتقالي للحرب القادمة وما رافق ذلك من تبادل تصريحات مع الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية والمقيمة فيها. واغتال مسلح، مساء السبت، شرطيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، عقب ساعات من عملية مماثلة استهدفت مسؤولا أمنيا. وقالت مصادر محلية إن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق النار على الجندي في مصلحة خفر السواحل، مصطفى منصور، جوار سوق الحجاز في حي ريمي بمديرية المنصورة شمال عدن. وأضاف أن الجندي تم قتله إثر إصابته بعدد من الطلقات، مشيرا إلى تعرض منفذ الجريمة لحادث، أجبره على ترك سلاحه والدراجة النارية قرب موقع الجريمة، ولاذ بالفرار. وكان مسلحون اغتالوا، في وقت سابق السبت، نائب مدير القوى البشرية في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، العقيد محمد صالح الردفاني، بإطلاق وابل من الرصاص عليه في حي عمائر الجيش بمديرية المنصورة. وتصاعدت الاغتيالات بحق منتسبي الشرطة اليمنية في عدن، مؤخرا، حيث شهدت المدينة، الثلاثاء الماضي، جريمة اغتيال رئيس قسم بحث جنائي بمديرية خورمكسر الرائد سالم لهطل، سبقها الأحد، اغتيال مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة الرائد صلاح الحجيلي أمام منزله في حي العيادات بالمديرية ذاتها. وكان مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع اليمنية، العميد الركن مسفر الحارثي، نجا، الخميس الماضي، من محاولة اغتيال نفذها مسلحان على دراجة نارية في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان شمال شرقي عدن.