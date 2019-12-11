شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده تتراقص في احضان محمد عبدة ” صورة ” تنشرها الرقاصه فيفي عبده لـ احراج فنان العرب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وضعت الراقصة المصرية فيفي عبده ، الفنان محمد عبده في موقف محرج بعد أن نشرت صورة قديمة من أرشيفها تجمعها به وهي ترقص إلى جانبه بينما كان يغني لها .

وعلقت الراقصة المصرية عليها: “مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية أيوه بحبك وبحبكم أوي أوي”.

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وأثارت الصورة ردو فعل واسعة إذ عبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم واستيائهم، مُعتبرين أن الصورة التي ظهر فيها عبده لا تليق بفنان مثله وتاريخه .

من جانبها أبدت الإعلامية الكويتية مي العيدان صدمتها بعد انتشار الصورة إذ علقت على الأمر قائلة : “فيفي عبده مع محمد عبده. . والله ماطلعت هين يا أبو نورة ، طحت من عيني بعد ما كنت عالي”.

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