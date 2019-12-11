شاهد.. شادي قباطي يفوز بعضوية جمعية "ΦΒΚ" تكريمًا لتفوقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الشحات غريب

فاز الطالب شادي قباطي بعضوية جمعية The Phi Beta Kappa Society (ΦΒΚ)، وذلك تكريمًا لتفوقه الدراسي البارز طوال 4سنوات في جامعة Yale. ΦΒΚ.



وتعد أقدم مؤسسة أكاديمية لتكريم المتفوقين في أرقى الجامعات الأمريكية منذ إنشائها في 1776م ومن بينهم 17رئيسًا أمريكيًا و 136حائزًا على جائزة نوبل!.

وحول هذا الأمر قال وزير السياحة محمد عبدالمجيد قباطي في منشور له عبر توتير "مبروك للطالب شادي قباطي لفوزه بعضوية جمعية The Phi Beta Kappa Society (ΦΒΚ) تكريمًا لتفوقه الدراسي البارز طوال 4سنوات في جامعة Yale. ΦΒΚ.

Advertisements

يذكر أن السفير باسم عبدالله الآغا سفير دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية قد كرم في وقت سابق نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الطالب اليمني شادي محمد عبدالمجيد قباطي بدرع فلسطين وشهادة تقديرية نظرا لتميزه وتفوقه العلمي في مختلف المحافل العلمية والندوات والمؤتمرات التي حضرها الطالب اليمني شادي .

ويأتي هذا التكريم في ظل نجاحات علمية حققها شادي وتوجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو دأب مستمر وتقليد تقوم به سفارات فلسطين احتفاء بكل القامات العلمية و الإبداعية العربية التي تسهم في تعزيز التطور العلمي في مختلف المجالات.

واشاد السفير الفلسطيني بالإنجازات العلمية التي حققها شادي قباطي..مشيداً بجهود اسرته التي كانت لها الفضل بتفوق شادي في تحصيله العلمي.

يذكر أن الطالب شادي قباطي حائز على المرتبة الاولي في شهادة الدراسة الثانوية العامة البريطانية بدرجة إمتياز ،وتم تكريمه في البرلمان البريطاني ،ومن قبل مؤسسة النجاح التعليمي المتميز البريطانية(Pure Potential) لتحقيقه المرتبة الاولى بين زملائه من طلاب الثانوية العامة والعالية البريطانية لعام 2015 ، وحائز على العلامة النهائية الكبرى (36/36) في امتحانات شهادة التقييم للكليات الامريكية (ACT) لعام 2015.