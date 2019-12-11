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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
تعرضت مواقع متفرقة تتمركز فيها القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، لقصف مدفعي عنيف واستهداف بالأسلحة المختلفة من قبل مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن ، نهار اليوم الأربعاء.
وأضافت مصادر عسكرية ميدانية، بقيام الحوثيين بشن قصف مدفعي عنيف على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس ، واستخدمت قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 ومدفعية الهاون من عيار 120.
وأضافت المصادر، أن المليشيات فتحت النار على المواقع من الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وأخرى من عيار 12.7 وبسلاح البيكا بشكل مكثف كما أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة الخفيفة والأسلحة القناصة.
وتأتي هذه الخروقات الحوثية المتواصلة ضمن سلسلة الإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية وفي إطار التصعيد الواسع الذي تقوم به المليشيات على أكثر من منطقة في مختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018.
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