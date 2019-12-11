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مصرع وجرح 23 حوثياً خلال تصدي المشتركة لهجومهم بالحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

مصرع وجرح 23 حوثياً خلال تصدي المشتركة لهجومهم بالحديدة

الحديدة - الخليج 365

قتل وجرح 23 حوثيا، الأربعاء 11 ديسمبر /كانون الأول 2019، خلال تصدي القوات المشتركة لهجومهم في إحدى جبهات محافظة الحديدة، غرب اليمن.

 

وأوضحت مصادر عسكرية، أن  7 عناصر من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرين ، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها مليشيات الحوثي على مواقع جنوب محافظة الحديدة.

 

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 وأفادت مصادر طبية عن وصول جثث 7 قتلى و 16 جريحاً من مسلحي مليشيات الحوثي ، إلى مستشفيات محافظة الحديدة في اليومين الماضيين قادمة من الساحل الغربي.

 

 وأضافت المصادر أن المليشيات أعلنت حالة الإستنفار حول عدد من المستشفيات ومنعت دخول المرضى من المواطنين إليها ، وخصصتها لإستقبال القتلى والجرحى من مسلحيها القادمين من الجبهة.

 

 

ومُنيت مليشيات الحوثي مؤخراً بخسائر مادية وبشرية فادحة ، جراء تصدي القوات المشتركة لهجمات واسعة تشنها المليشيات على مناطق متفرقة في جنوب محافظة الحديدة.

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