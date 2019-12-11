طيران تحالف العدوان يحلق بكثافة في أجواء شبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الطيران السعودي الحربي الخليج 365 – شبوة قالت مصادر محلية في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن، اليوم الأربعاء، أن طيران العدوان السعودي الاماراتي حلق بكثافة في سماء المحافظة وفتح حاجز الصوت وذلك بالتزامن مع التوتر الحاصل بين فصائل المرتزقة بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن قوات تابعة لحكومة المرتزقة قامت باحتجاز قوات إماراتية في مدينة حبان ما ادى الى توتر الاوضاع في المدينة.

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