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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف مكتب حقوق الانسان ينظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

2019/12/11 الساعة 07:17 مساءً (الجوف - الخليج 365 - فيصل علي)

الجوف فيصل علي

نظم مكتب حقوق الانسان بالجوف احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وبرعاية وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر ومحافظ الجوف اللواء امين العكيمي وتحت شعار شباب من اجل حقوق الانسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام وفي بداية الحفل قال مدير حقوق الانسان بالجوف الاستاذ عبدالهادي العصار يحتفل العالم في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام والذي يحمل شعار هذا العام شباب من اجل حقوق الانسان واضاف العصار ان حقوق الانسان اليوم تحتاج الي الوعي والادراك لدي المجتمعات با اعتبارها الخط الاول للدفاع عن الحقوق والحريات ودعا العصار الشباب الي ان يكونوا الاداة الفاعلة نحو التغيير والدفاع عن الحقوق المكتسبة من جهته قال وكيل النيابة العامة ان وضع حقوق الانسان بالجوف صار في وضع افضل مع ادخال المزيد من التحسينات واصلاح السجون بالمحافظة بالاضافة الي اخلاء سبيل كل من لم تثبت عليه اي ادانة واحالة اصحاب القضايا الي الجهات المختصة لا اتخاذ ما يلزم بشانهم من جانبه قال مندوب حقوق الانسان بشرطة الجوف نبيل الضبيبي ان الاجهزة الامنية فعلت القوانين الخاصة بحقوق الانسان في تعاملاتها اليومية مع المواطنين والسجناء لجيها علي ذمة عدد من القضايا من جانبها قالت مجيدة محمد ممثلة المجتمع المدني بالجوف ان حقوق الانسان هي المبادي والاخلاق لحماية الافراد والجماعات ويلزم القانون الدولي احترامها حضر الاحتفال عدد من مدراء واعضاء المكتب التنفيذي وعدد من القيادات العسكرية والاعلامية

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