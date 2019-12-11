شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالإنتقالي يكشف لــ "الخليج 365" الهدف من التدخلات الإيرانية باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الشحات غريب كشف رئيس الدائرة السياسية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين "سالم صالح حيدرة الكلدي" عن هدف ايران من اليمن.. ولماذا اليمن خاصة.

Advertisements وقال في حواره الخاص لــ "الخليج 365" إن ايران تعتبر اليمن هو خاصرة الخليج العربي والشيء الاخر الجنوب العربي يمتد على اكبر شريط ساحلي ويسيطر على منفذ باب المندب مما يكون هذا الموقع الاستراتيجي الجنوبي ممر دولي يتحكم بالتجارة العالمية وعلى وجه الخصوص التجارة لدول الخليج العربي النفطية. وأضاف أن لهذا تسعى ايران للسيطرة على منافذ الملاحة الدولية ومحاصرة دول التعاون الخليجي وبقاءها تحت الهيمنة الايرانية.

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