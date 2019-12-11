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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تجدد قصفها على أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، مواصلة لخروقاتها السافرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في ظل صمت أممي مطبق.
وأفادت مصادر محلية عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة في أوقات متفرقة اليوم.
وقالت المصادر أن منازل المواطنين شمال المدينة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر.
وأشارت المصادر إلى قيام المليشيات بتكثيف إستهداف أحياء سكنية أخرى جنوب التحيتا بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 منذ الساعات الأولى لصباح يومنا هذا وحتى ساعات الظهيرة.
وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة
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