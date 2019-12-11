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أنباء عن وصول قوة عسكرية تابعة لتحالف دعم الشرعية الى معسكر العلم بشبوة

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

أنباء عن وصول قوة عسكرية تابعة لتحالف دعم الشرعية الى معسكر العلم بشبوة

الخليج 365 - خاص

وصلت قوة عسكرية تابعة للتحالف العربي اليوم الأربعاء، إلى أحد المعسكرات الهامة التابع للنخبة الشبوانية شرق مدينة عتق بشبوة.

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وقال شهود عيان، إن قوة مكونة من مدرعات وأطقم وعشرات الجنود وصلت إلى معسكر العلم شرق مدينة عتق.

 

وحاولت نقطة امنية في حبان اعتراض طريق القوة العسكرية إلا أن مقاتلات التحالف قامت باطلاق قنابل تحذيرية دخانية ومرت القوة.

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