- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمرار أعمال حملة النظافة الشاملة مديرية البريقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
تتواصل في مديرية البريقة بمحافظة عدن أعمال حملة النظافة الشاملة في عموم من مناطق المديرية ، والذي دشن فعالياتها الأربعاء الماضي لمدة أسبوع ، وينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة .
وقال رئيس قسم النظافة بالمديرية عبدالجبار يوسف حيدره ، أن الحملة تسير بوتيرة عالية وبجدية ملحوظة من قبل عمال قسم النظافة في رفع القمامة والمخلفات المتراكمة من كافة شوارع وأحياء مناطق مديرية البريقة ، لافتاً إلى أن الحملة خصص لها شيول و " 4 " قلابات كبيرة ، بالإضافة الى آليات القسم لتنفيذ أعمال الحملة .
وأكد عبدالجبار حيدره ، حرص قيادة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ممثلة بالمدير العام التنفيذي المهندس قائد راشد أنعم ، ونائبه نبيل غانم أحمد ، على إستمرار أعمال النظافة ومتابعتها أولاً بأول لضمان عدم عودة تكدس وتراكم القمامة.
داعياً الأهالي إلى التعاون الإيجابي مع جهود عمال النظافة للمساعدة في رفع المخلفات ووضع القمامة في الأماكن المخصص لها لما من شأنه الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمديرية البريقة .
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار أعمال حملة النظافة الشاملة مديرية البريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.