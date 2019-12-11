تشكيل مجلس تنسيقي للجان النقابية بصندوق النظافة في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

عقدت اللجان النقابية لصندوق النظافة في مديريات محافظة عدن والورش والإدارة العامة ، اجتماعا لمناقشة وضع اللجان النقابية وترتيب أوضاعها .



وأقر الاجتماع بتشكيل مجلس تنسيقي للجان النقابية بالصندوق يضم في عضويته رؤوساء اللجان النقابية وهم كالأتي :

1- أديب إبراهيم صالح - رئيساً

2- أنور علي مقبل - نائباً للرئيس

3- عبداللطيف علي عبدالله - المتحدث الإعلامي

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4- عبدالله صالح الصعرة - مسؤولاً مالياً

5- عرفان حسن علي - مسؤولاً إدارياً

6- جمال حسن عياش - عضواً

7- طارق أحمد محمد - عضواً

8- يقضان ثابت أحمد - عضواً

9- صلاح سالم - عضواً

وأكد الإجتماع ، بأن المجلس التنسيقي يتولى أعماله في الدفاع عن اللجان النقابية كونه الممثل الشرعي للعاملين في الصندوق ، مطالباً جميع الجهات عدم التعامل مع ما يسمى المكتب التنفيذي لنقابة البلديات والإسكان وأنه لايحق لأي مكون تجاوز اللجان النقابية أو أي مطالبات وأنه يجب أن تكون عبر المجلس التنسيقي للجان كونه الممثل الشرعي والوحيد للجان النقابية .

وخول المجتمعين ، رئيس المجلس بالتخاطب مع الكيانات النقابية العاملة بالمحافظة والجمهورية بما يخص حقوق العاملين والحفاظ عليها مع عدم تجاوز اللجان النقابية .