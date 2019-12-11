البحسني يشهد اختتام الدورة التدريبية الثالثة لقوة حماية الشركات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

شهد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الحفل الختامي للدورة التدريبية الثالثة لقوة حماية الشركات.



وفي الحفل الذي حضره وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، القى المحافظ البحسني كلمة نقل في مستهلها تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي واعتزازه بأبنائه أبطال القوات المسلحة في حضرموت الذين يحافظون على أكبر منشأة اقتصادية في البلاد.

وأشار محافظ حضرموت خلال كلمته إلى أن الميدان الذي يقام فيه هذا الحفل والعرض العسكري شهد أحداثا هامة من تاريخ حضرموت، حيث احتشد فيه أكثر من 15 الف مقاتل خلال معركة تحرير ساحل حضرموت في الـ24 من شهر ابريل 2016م وكانت روحهم المعنوية عالية وحماس لانظير له، واستطاعوا تطهير حضرموت من العناصر الإرهابية التى سيطرة عليها قرابة العام.

وتقدم المحافظ البحسني في كلمته بالشكر والتقدير لإدارة شركة بترومسيلة وكادرها للعامل فيها ولأبناء مناطق الامتياز الذين منعوا التخريب خلال سنوات توقف الإنتاج وحافظوا على ممتلكات الشركة، مؤكدا على أن قوة حماية الشركات هي أمل حضرموت والعناية بها أولوية لدى القيادة بالمحافظة.

وشدد محافظ حضرموت على أهمية مواصلة التدريب والانضباط ورفع اللياقة البدنية لدى الجندي والقدرة الكاملة على تنفيذ المهام الموكلة اليه، معلنا خلال كلمته بأن العام القادم 2020م سيكون عاما لرفع مستوى الانضباط لكافة منتسبي السلك العسكري حتى يتم التخلص بشكل نهائي من السلوكيات السيئة.

كما تم خلال الحفل إلقاء كلمة من قبل قائد قوة حماية الشركات العميد أحمد عمر المعاري ، والقاء قصيدة شعرية حماسية معبرة.

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وجرى قبيل انتهاء الحفل تكريم حلف حضرموت وقوة حماية الشركات وشركة بترومسيلة بدروع تذكارية من قبل محافظ حضرموت، وكذا تكريم المتميزين في الدورة التدريبية من الجنود والمدربين المشرفين عليها.

واختتم الحفل بتقديم عرض عسكري مهيب لوحدات رمزية من المشاركين في الدورة التدريبية، عكس مستوى التدريب والكفاءة والجاهزية التي يتمتع بها خريجي الدورة.

حضر الحفل والعرض العسكري عدد من القيادات العسكرية والمسؤولين بالمحافظة ومديرية غيل بن يمين.