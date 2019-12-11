البحسني: مديريات صحراء حضرموت ستشهد نهوضاً تنموياً وخدمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا اليوم، بعدد من مديري عموم ووجهاء ومشائخ مديريات ثمود ورماه والقف بصحراء حضرموت .



وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالحضور ، معرباً عن الارتياح لتلاحم وإلتئام أبناء الصحراء، مؤكداً أن ذلك يسهم في حفظ الأمن على طول الشريط الصحراوي لحضرموت، مشيداً بأدوار ومواقف أبناء مديريات الشريط الصحراوي في مختلف مراحل والمنعطفات، وآخرها الموقف البطولي لوجهاء ومشائخ وأبناء والسلطات المحلية في مديريات صحراء حضرموت الذين كانوا سنداً لإخوانهم رجال وشباب قوات النخبة الحضرمية الذين انخرطوا في معسكرات تدريبية في رماه وثمود وغيرها من مناطق الصحراء تحضيراً لعملية تحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة.

وقال المحافظ إن أبناء المديريات الصحراوية سجلوا موقفاً بطولياً للتاريخ وكانوا سنداً قوياً لقوات النخبة الحضرمية التي حققت النصر وحررت ساحل حضرموت في ال 24 من ابريل عام 2016م.

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واستمع المحافظ في اللقاء الى أحاديث لمشائخ ومقادمة وأعيان وقيادات السلطات المحلية في هذه المديريات الذين أثنوا على مواقف المحافظ تجاه مديرياتهم، وحرصه على تبني متطلباتهم ، وتواصله الدائم مع قيادات السلطات المحلية للاطمئنان على أوضاع مديرياتهم، مشيدين بجهود الأخ المحافظ واهتمامه بكافة مديريات المحافظة المترامية الأطراف، ومؤكدين مساندتهم لجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في سبيل النهوض بالتنمية وتلبية احتياجات كافة المديريات.

وجرى في اللقاء استعراض متطلبات واحتياجات المديريات الصحراوية، ومناقشة هموم وصعوبات أبنائها وخاصة في مجالات الخدمات والتنمية والكهرباء .

وأعلن المحافظ عن توجهات عاجلة وخارطة طريق ستتخذها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بهدف النهوض بأوضاع المديريات الصحراوية بشكل ممنهج وعلى مراحل، وبشكل عاجل سيتم عقد اجتماع موسع بعد اسبوع مع مديري عموم جميع مديريات الصحراء بحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون الصحراء لمناقشة أوضاعها ووضع خطة للنهوض بالقطاعات الخدمية والاحتياجات العاجلة، وتم الاتفاق على تكليف شخصية من أبناء هذه المديريات ذات كفاءة ومعرفة بجوانب التنمية تستقر في المكلا وتكون على تواصل مستمر مع المحافظ لمتابعة مشاريع التنمية في المديريات الصحراوية والإبلاغ عن أي صعوبات لضمان التدخل السريع لمعالجتها .

وقال محافظ حضرموت إن مديريات الصحراء ستشهد نهوضاً تنموياً وخدمياً خلال السنوات القادمة وفق خطط سيتم اعتمادها بالتنسيق مع قيادات السلطات المحلية في المحافظة والوادي والصحراء والمديريات المستهدفة .

حضر اللقاء، الشيخ صالح سالم العامري عضو مجلس النواب، والشيخ البخيت بن رزيق المنهالي عضو المجلس المحلي بالمحافظة ، ومدير عام مديرية ثمود صالح عبدالله المنهالي،ومدير عام مديرية القف محمد محسن العامري، ومدير عام مديرية ثمود حسن هادي العامري وعدد من المشائخ والمقادمة والأعيان.